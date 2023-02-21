Дәминова Алёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дәминова Алёна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.05.1987

Сын: Дәминов Руслан

Отец ребёнка: Дәминов Ринат

Рождение ребёнка
08.12.1988

Сын: Дәминов Тимур

Отец ребёнка: Дәминов Ринат

Рождение ребёнка
16.12.1993

Сын: Дәминов Марат

Отец ребёнка: Дәминов Ринат

Рождение ребёнка
09.07.1999

Дочь: Дәминова Ригина

Отец ребёнка: Дәминов Ринат

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