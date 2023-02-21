Дәминова Алёна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.05.1987
Сын: Дәминов Руслан
Отец ребёнка: Дәминов Ринат
Рождение ребёнка
08.12.1988
Сын: Дәминов Тимур
Отец ребёнка: Дәминов Ринат
Рождение ребёнка
16.12.1993
Сын: Дәминов Марат
Отец ребёнка: Дәминов Ринат
Рождение ребёнка
09.07.1999
Дочь: Дәминова Ригина
Отец ребёнка: Дәминов Ринат