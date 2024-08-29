Гольцова (Кузнецова) Пелагея Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1785
Дочь: (Гольцова) Пелагея Павловна
Отец ребёнка: Гольцов Павел Никитич
Рождение ребёнка
26.03.1787 ст.
Дочь: (Гольцова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Гольцов Павел Никитич
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Гольцов Павел Никитич
Рождение ребёнка
1791
Дочь: (Гольцова) Лукерья Павловна
Отец ребёнка: Гольцов Павел Никитич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Петрова (Гольцова) Мавра Павловна
Отец ребёнка: Гольцов Павел Никитич
Рождение ребёнка
1800
Отец ребёнка: Гольцов Павел Никитич
Смерть
Неизвестно