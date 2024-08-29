Гольцова (Кузнецова) Пелагея Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гольцова (Кузнецова) Пелагея Кузьминична

Место рождения

Ошурково, Варгашинский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Ошурково, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гольцов Павел Никитич

Рождение ребёнка
1785

Дочь: (Гольцова) Пелагея Павловна

Отец ребёнка: Гольцов Павел Никитич

Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
26.03.1787 ст.

Дочь: (Гольцова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Гольцов Павел Никитич

Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Гольцов Федор Павлович

Отец ребёнка: Гольцов Павел Никитич

Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: (Гольцова) Лукерья Павловна

Отец ребёнка: Гольцов Павел Никитич

Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Петрова (Гольцова) Мавра Павловна

Отец ребёнка: Гольцов Павел Никитич

Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
1800

Сын: Гольцов Алексей Павлович

Отец ребёнка: Гольцов Павел Никитич

Верхнесуерское, Варгашинский муниципальный район, Курганская область
Смерть
Неизвестно

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