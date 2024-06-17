Федосья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1774
Дата смертиДо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Федорович
Рождение ребёнка
04.05.1804
Сын: Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Федорович
Рождение ребёнка
15.03.1806
Сын: Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Федорович
Рождение ребёнка
23.08.1807
Сын: Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Нил Григорьевич
Отец ребёнка: Григорий Федорович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Дарья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Федорович
Смерть
До 1850