Федосья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедосья Петровна

Федосья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1774

Дата смерти

До 1850

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Федорович

Рождение ребёнка
04.05.1804

Сын: Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
15.03.1806

Сын: Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.08.1807

Сын: Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1810

Сын: Нил Григорьевич

Отец ребёнка: Григорий Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Дарья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Федорович

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
До 1850

Мы используем куки для улучшения работы сайта.