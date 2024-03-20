Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Услуги
Главная
Люди
Zavarov Georgi Vladimirovitch
Zavarov Georgi Vladimirovitch
Написать автору
Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1908
Дата смерти
1996
Пол
Мужской
Отец
?
Мать
Заварова (Чичагова) Мария Николаевна
1881 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец:
?
Мать:
Заварова Мария Николаевна
Смерть
1996
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия