Zavarov Georgi Vladimirovitch — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Zavarov Georgi Vladimirovitch

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Отец

Мать

1881 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: ?

Мать: Заварова Мария Николаевна

Смерть
1996
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