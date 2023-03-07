Исупов Афонасий (Афонка) Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исупов Афонасий (Афонка) Максимов

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Место рождения

поч. Церковной, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1641

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Отец

Около 1610 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1641

Отец: Исупов Максим Осипов

Мать: не указана

поч. Церковной, Истобенский стан, Орловский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Исупов Иван (Ивашко) Афонасьев

Мать ребёнка: не указана

Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1678
Оричи, Оричевский муниципальный район, Кировская область
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