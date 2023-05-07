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Марья
Марья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1751
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Андрей
1748 г.р.
Дети
Кузьма
1791 г.р.
Добавил:
СВ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1791
Сын:
Кузьма
Отец ребёнка:
Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Андрей
Смерть
Неизвестно
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