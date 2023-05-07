Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

1791 г.р.

Добавил:

СВ
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Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1791

Сын: Кузьма

Отец ребёнка: Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей

Смерть
Неизвестно
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