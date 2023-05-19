Дрокина Ираида Алексеева
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Сын: Кованский Евграф Николаев
Отец ребёнка: Дрокин Николай Иванов
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Евлампия Николаева
Отец ребёнка: Дрокин Николай Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно