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Дрокина Ираида Алексеева

Место рождения

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1815 г.р.

Дети

Добавил:

EN
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Кованский Евграф Николаев

Отец ребёнка: Дрокин Николай Иванов

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Евлампия Николаева

Отец ребёнка: Дрокин Николай Иванов

Угодичи, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрокин Николай Иванов

Смерть
Неизвестно
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