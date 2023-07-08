Филатова надежда алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова надежда алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.10.1956

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1956

Отец: Малков алексей

Мать: не указана