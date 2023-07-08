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Филатова надежда алексеевна
Филатова надежда алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
02.10.1956
Пол
Женский
Отец
Малков алексей
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.10.1956
Отец:
Малков алексей
Мать: не указана
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