Козлов Андрей Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смерти20.01.1920
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: Козлов Пётр Афанасьевич
Мать: Козлова Анна Петровна
Бракосочетание
18.11.1892
Козлов Андрей Петрович. Казак Чесноковского посёлка. Православного вероисповедания. Первым браком. 18 лет. Козлова (Смолякова) Анастасия Романовна. Казаческая девица Чесноковского посёлка. Православно... Показать все
Рождение ребёнка
22.09.1893
Мать ребёнка: Козлова Анастасия Романовна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1893
Рождение ребёнка
17.11.1894
Дочь: Козлова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Козлова Анастасия Романовна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1894
Рождение ребёнка
Между 1894 и 1896
Мать ребёнка: Козлова Анастасия Романовна
Рождение ребёнка
?.04.1896
Мать ребёнка: Козлова Анастасия Романовна
Рождение ребёнка
До 1903
Дочь: Козлова Елена Андреевна
Мать ребёнка: Козлова Анастасия Романовна
Рождение ребёнка
20.04.1904
Сын: Козлов Егор (Георгий) Андреевич
Мать ребёнка: Козлова Анастасия Романовна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1904
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Козлова Наталья Андреевна
Мать ребёнка: Козлова Анастасия Романовна
Рождение ребёнка
15.10.1910
Мать ребёнка: Козлова Анастасия Романовна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Рождение ребёнка
29.06.1912
Мать ребёнка: Козлова Анастасия Романовна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1912
Рождение ребёнка
08.08.1914
Мать ребёнка: Козлова Анастасия Романовна
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1914
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козлова Александра Андреевна
Мать ребёнка: Козлова Анастасия Романовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Козлов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Козлова Анастасия Романовна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.01.1920