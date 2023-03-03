Козлов Андрей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Андрей Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

20.01.1920

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Козлов Пётр Афанасьевич

Мать: Козлова Анна Петровна

Бракосочетание
18.11.1892

Жена: Козлова Анастасия Романовна

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Козлов Андрей Петрович. Казак Чесноковского посёлка. Православного вероисповедания. Первым браком. 18 лет. Козлова (Смолякова) Анастасия Романовна. Казаческая девица Чесноковского посёлка. Православно... Показать все
Рождение ребёнка
22.09.1893

Сын: Козлов Фёдор Андреевич

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Романовна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1893
Рождение ребёнка
17.11.1894

Дочь: Козлова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Романовна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1894
Рождение ребёнка
Между 1894 и 1896

Сын: Козлов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Романовна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
?.04.1896

Сын: Козлов Иван Андреевич

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Романовна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Козлова Елена Андреевна

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Романовна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
20.04.1904

Сын: Козлов Егор (Георгий) Андреевич

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Романовна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1904
Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Козлова Наталья Андреевна

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Романовна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
15.10.1910

Сын: Козлов Роман Андреевич

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Романовна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1910
Рождение ребёнка
29.06.1912

Сын: Козлов Леонтий Андреевич

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Романовна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1912
Рождение ребёнка
08.08.1914

Сын: Козлов Николай Андреевич

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Романовна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Метрическая книга Чесноковского посёлка 1914
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козлова Александра Андреевна

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Романовна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Козлова Анастасия Романовна

Чесноковка, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Место жительства
Неизвестно
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Смерть
20.01.1920
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