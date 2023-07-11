Егоров Дмитрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егоров Дмитрий Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1991

Пол

Мужской

Отец

1967 г.р.

Мать

1971 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1991

Отец: Егоров Николай Серапионович

Мать: Егорова Алевтина