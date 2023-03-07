Останин Мокей Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Останин Мокей Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1702

Дата смерти

После 1762

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702

Отец: Останин Федор Лукоянов

Мать: Останина Агрофена Иванова

Рождение ребёнка
Около 1721

Сын: Останин Иван Мокеев

Мать ребёнка: Останина Анна Фефилова

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1732

Дочь: Марина Мокеева

Мать ребёнка: Останина Анна Фефилова

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1734

Сын: Останин Никита Мокеев

Мать ребёнка: Останина Анна Фефилова

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1736

Сын: Останин Агафон Мокеев

Мать ребёнка: Останина Анна Фефилова

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1737

Дочь: Афимья Мокеева

Мать ребёнка: Останина Анна Фефилова

Туманы, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Останина Анна Фефилова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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