Останин Мокей Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1702
Дата смертиПосле 1762
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1702
Отец: Останин Федор Лукоянов
Рождение ребёнка
Около 1721
Сын: Останин Иван Мокеев
Мать ребёнка: Останина Анна Фефилова
Рождение ребёнка
Около 1732
Дочь: Марина Мокеева
Мать ребёнка: Останина Анна Фефилова
Рождение ребёнка
Около 1734
Мать ребёнка: Останина Анна Фефилова
Рождение ребёнка
Около 1736
Мать ребёнка: Останина Анна Фефилова
Рождение ребёнка
Около 1737
Дочь: Афимья Мокеева
Мать ребёнка: Останина Анна Фефилова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Останина Анна Фефилова
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Мокинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762