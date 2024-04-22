Мельников Егор Прокопьевич
Место рождения
Дата рождения28.02.1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1885
Отец: Мельников Прокопий
Рождение ребёнка
16.09.1916
Сын: Мельников Виктор Егорович
Мать ребёнка: Мельникова Домна Власиевна
Рождение ребёнка
29.07.1922
Мать ребёнка: Мельникова Домна Власиевна
Рождение ребёнка
1922
Мать ребёнка: Мельникова Домна Власиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Махнёва Мария Егоровна
Мать ребёнка: Мельникова Домна Власиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно