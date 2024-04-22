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Мельников Егор Прокопьевич

Место рождения

Мельникова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

28.02.1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1885

Отец: Мельников Прокопий

Мать: не указана

Мельникова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
16.09.1916

Сын: Мельников Виктор Егорович

Мать ребёнка: Мельникова Домна Власиевна

Мельникова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
29.07.1922

Сын: Мельников Илья Егорович

Мать ребёнка: Мельникова Домна Власиевна

Мельникова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1922

Сын: Мельников Иван Егорович

Мать ребёнка: Мельникова Домна Власиевна

Мельникова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Махнёва Мария Егоровна

Мать ребёнка: Мельникова Домна Власиевна

Мельникова, Камышловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Домна Власиевна

Смерть
Неизвестно
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