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Вайсман Евгений
Вайсман Евгений
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1934
Дата смерти
2007
Пол
Мужской
Отец
Вайсман Григорий
Мать
Вайсман (Фридлянд) Рая (Хая)
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1934
Отец:
Вайсман Григорий
Мать:
Вайсман Рая (Хая)
Смерть
2007
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