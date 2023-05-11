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Беркутов Раиль Закирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.10.1959

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1959

Отец: Беркутов Закир Юсупович

Мать: Газизова Марьям Гарифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беркутова Динара Раилевна

Мать ребёнка: Беркутова Римма Ханифовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Беркутова Диляра Раилевна

Мать ребёнка: Беркутова Римма Ханифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беркутова Римма Ханифовна

Смерть
Неизвестно
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