Куликов Юрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения17.01.33
Дата смерти?.07.1985
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.33
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1958
Дочь: Куликова Валентина Юрьевна
Мать ребёнка: Куликова Фаина Алексеевна
Рождение ребёнка
11.01.1960
Дочь: Куликова Александра Юрьевна
Мать ребёнка: Куликова Фаина Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.07.1985
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область