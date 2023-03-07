Куликов Юрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликов Юрий Алексеевич

Куликов Юрий Алексеевич

avatar

Место рождения

Борзынь, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

17.01.33

Дата смерти

?.07.1985

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.33

Отец: не указан

Мать: не указана

Борзынь, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.09.1958

Дочь: Куликова Валентина Юрьевна

Мать ребёнка: Куликова Фаина Алексеевна

Сингерь, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.01.1960

Дочь: Куликова Александра Юрьевна

Мать ребёнка: Куликова Фаина Алексеевна

Сингерь, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куликова Фаина Алексеевна

Смерть
?.07.1985
Вязники, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close