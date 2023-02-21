Белькевич Алексей Антонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белькевич Алексей Антонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Белькевич Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1913

Сын: Белькевич Петр Алексеевич

Мать ребёнка: Кулеш Мелания Прокопьевна

Рождение ребёнка
1917

Сын: Белькевич Яков Алексеевич

Мать ребёнка: Кулеш Мелания Прокопьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кулеш Мелания Прокопьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белькевич Леонид Алексеевич

Мать ребёнка: Кулеш Мелания Прокопьевна

Смерть
14.02.1938
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