Белькевич Алексей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.02.1938
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Белькевич Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1913
Сын: Белькевич Петр Алексеевич
Мать ребёнка: Кулеш Мелания Прокопьевна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Белькевич Яков Алексеевич
Мать ребёнка: Кулеш Мелания Прокопьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Белькевич Леонид Алексеевич
Мать ребёнка: Кулеш Мелания Прокопьевна
Смерть
14.02.1938