Солодянкина Матрона Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1813
Дочь: Зинаида Гавриловна
Отец ребёнка: Солодянкин Гаврил Герасимович
Рождение ребёнка
1814
Сын: Солодянкин Марк Гаврилович
Отец ребёнка: Солодянкин Гаврил Герасимович
Рождение ребёнка
1816
Сын: Солодянкин Иван Гаврилович
Отец ребёнка: Солодянкин Гаврил Герасимович
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Пелагея Гавриловна
Отец ребёнка: Солодянкин Гаврил Герасимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно