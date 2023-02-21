Солодянкина Матрона Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодянкина Матрона Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1813

Дочь: Зинаида Гавриловна

Отец ребёнка: Солодянкин Гаврил Герасимович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Солодянкин Марк Гаврилович

Отец ребёнка: Солодянкин Гаврил Герасимович

Рождение ребёнка
1816

Сын: Солодянкин Иван Гаврилович

Отец ребёнка: Солодянкин Гаврил Герасимович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Пелагея Гавриловна

Отец ребёнка: Солодянкин Гаврил Герасимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Гаврил Герасимович

Смерть
Неизвестно
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