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Меркурьев Вячеслав Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Дата смерти

22.10.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.07.1920

Дочь: Клинкова Валентина Вячеславовна

Мать ребёнка: Меркурьева Павла Платоновна

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Пичугина Зинаида Вячеславовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Власова Маргарита Вячеславовна

Мать ребёнка: Меркурьева Павла Платоновна

Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Меркурьева Павла Платоновна

Смерть
22.10.1938
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