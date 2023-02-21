Меркурьев Вячеслав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1895
Дата смерти22.10.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1920
Дочь: Клинкова Валентина Вячеславовна
Мать ребёнка: Меркурьева Павла Платоновна
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Пичугина Зинаида Вячеславовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Власова Маргарита Вячеславовна
Мать ребёнка: Меркурьева Павла Платоновна
Великий Устюг, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.10.1938