Митродора Севастьянова
Место рождения
Дата рождения14.09.1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1832
Отец: Севастьян Петров
Мать: Евдокия Стефанова
Бракосочетание
06.01.1857
Муж: Федор Михайлов
Рождение ребёнка
26.07.1859
Дочь: Соломония Федорова
Отец ребёнка: Федор Михайлов
Рождение ребёнка
29.08.1861
Сын: Захарий Федоров
Отец ребёнка: Федор Михайлов
Рождение ребёнка
05.01.1864
Дочь: Татьяна Федорова
Отец ребёнка: Федор Михайлов
Рождение ребёнка
20.04.1866
Сын: Пылаев Иов Федоров
Отец ребёнка: Федор Михайлов
Рождение ребёнка
16.04.1869
Дочь: Александра Федорова
Отец ребёнка: Федор Михайлов
Рождение ребёнка
19.06.1871
Дочь: Марфа Федорова
Отец ребёнка: Федор Михайлов
Смерть
Неизвестно