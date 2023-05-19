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Митродора Севастьянова

Место рождения

Кошелево, Конаковский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

14.09.1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1832

Отец: Севастьян Петров

Мать: Евдокия Стефанова

Кошелево, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
06.01.1857

Муж: Федор Михайлов

Рождение ребёнка
26.07.1859

Дочь: Соломония Федорова

Отец ребёнка: Федор Михайлов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.08.1861

Сын: Захарий Федоров

Отец ребёнка: Федор Михайлов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.01.1864

Дочь: Татьяна Федорова

Отец ребёнка: Федор Михайлов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
20.04.1866

Сын: Пылаев Иов Федоров

Отец ребёнка: Федор Михайлов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.04.1869

Дочь: Александра Федорова

Отец ребёнка: Федор Михайлов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
19.06.1871

Дочь: Марфа Федорова

Отец ребёнка: Федор Михайлов

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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