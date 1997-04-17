Степанов Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1938
Дата смерти17.04.1997
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1938
Отец: Степанов Михаил Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.09.1960
Сын: Рогачёв Артур Александрович
Мать ребёнка: Степанова Людмила Иосифовна
Рождение ребёнка
30.11.1964
Мать ребёнка: Степанова Людмила Иосифовна
Рождение ребёнка
27.07.1973
Сын: Степанов Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Степанова Людмила Иосифовна
Смерть
17.04.1997