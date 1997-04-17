Степанов Алексей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанов Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1938

Дата смерти

17.04.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ГС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1938

Отец: Степанов Михаил Андреевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.09.1960

Сын: Рогачёв Артур Александрович

Мать ребёнка: Степанова Людмила Иосифовна

Рождение ребёнка
30.11.1964

Сын: Степанов Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Степанова Людмила Иосифовна

Рождение ребёнка
27.07.1973

Сын: Степанов Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Степанова Людмила Иосифовна

Смерть
17.04.1997
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