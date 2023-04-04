Архипова Анисья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Архипова Анисья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1776 и 1784

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1776 и 1784

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Архипов Матвей Яковлевич

Чернореченская крепость, Оренбург
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Архипов Матвей Яковлевич

Чернореченская крепость, Оренбург
Рождение ребёнка
1820

Сын: Архипов Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Архипов Матвей Яковлевич

Чернореченская крепость, Оренбург
Рождение ребёнка
18.05.1882

Сын: Архипов Константин Александрович

Отец ребёнка: Архипов Матвей Яковлевич

Оренбург
Смерть
Неизвестно
Чернореченская крепость, Оренбург
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