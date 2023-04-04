Архипова Анисья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1776 и 1784
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Между 1776 и 1784
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Архипов Матвей Яковлевич
Чернореченская крепость, Оренбург
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Архипов Матвей Яковлевич
Чернореченская крепость, Оренбург
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Архипов Матвей Яковлевич
Чернореченская крепость, Оренбург
Рождение ребёнка
18.05.1882
Сын: Архипов Константин Александрович
Отец ребёнка: Архипов Матвей Яковлевич
Оренбург
Смерть
Неизвестно
Чернореченская крепость, Оренбург