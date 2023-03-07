Оглоблин Никифор Артемьевич
Место рождения
Дата рождения1751
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Оглоблин Артемий Сидорович
Мать: ?
Рождение ребёнка
1773
Сын: Оглоблин Андрей Никифорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1775
Сын: Оглоблин Петр Никифорович
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1791
Сын: Оглоблин Захар Никифорович
Мать ребёнка: ?
Смерть
1818
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область