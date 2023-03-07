Оглоблин Никифор Артемьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оглоблин Никифор Артемьевич

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1751

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Оглоблин Артемий Сидорович

Мать: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1773

Сын: Оглоблин Андрей Никифорович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1775

Сын: Оглоблин Петр Никифорович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Оглоблин Захар Никифорович

Мать ребёнка: ?

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
1818
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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