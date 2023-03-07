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Филинов Виктор Александрович

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Место рождения

Кизел, город Кизел, Пермский край

Дата рождения

10.02.1959

Дата смерти

2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1959 г.р.

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
19.09.1982

Дочь: Чепурных Ирина

Мать ребёнка: Наталья

Кизел, город Кизел, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наталья

Смерть
2020
Кизел, город Кизел, Пермский край
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