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Филинов Виктор Александрович
Филинов Виктор Александрович
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Место рождения
Кизел
, город Кизел, Пермский край
Дата рождения
10.02.1959
Дата смерти
2020
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Жена
(Freund) Наталья
1959 г.р.
Дети
Чепурных (Филинова) Ирина
1982 г.р.
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Кизел
, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
19.09.1982
Дочь:
Чепурных Ирина
Мать ребёнка:
Наталья
Кизел
, город Кизел, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена:
Наталья
Смерть
2020
Кизел
, город Кизел, Пермский край
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