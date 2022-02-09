Комаров Вячеслав Сергеевич
Место рождения
Дата рождения20.11.1941
Дата смерти09.02.2022
ПолМужской
Отец
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1941
Рождение ребёнка
04.07.1971
Дочь: Плюснина Светлана Вячеславовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
15.01.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.02.2022