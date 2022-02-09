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Комаров Вячеслав Сергеевич

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Место рождения

Черкизово, Пушкинский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

20.11.1941

Дата смерти

09.02.2022

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

Жена

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Дети

1971 г.р.
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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1941

Отец: Комаров Сергей Дмитриевич

Мать: Зайцева Пелагея Михайловна

Черкизово, Пушкинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
04.07.1971

Дочь: Плюснина Светлана Вячеславовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.01.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.02.2022
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