Агафаподов Иван
Место рождения
Дата рождения1860 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.
Отец: Кузьмин Агапод
Мать: Яковлева Лукерья
Бракосочетание
04.02.1883 ст.
Жена: Онуфриева Евдокия
свидетели- Михаил Семенов,Федор Агафаподов, Егор Тимофеев
Рождение ребёнка
14.08.1884 ст.
Сын: Иванов Моисей
Мать ребёнка: Онуфриева Евдокия
Рождение ребёнка
21.09.1887 ст.
Дочь: Иванова Устина
Мать ребёнка: Онуфриева Евдокия
Рождение ребёнка
08.11.1892 ст.
Дочь: Иванова Стефанида
Мать ребёнка: Михайлова Анна
Рождение ребёнка
08.11.1892 ст.
Дочь: Иванова Матрена
Мать ребёнка: Михайлова Анна
близнец Стефаниды
Бракосочетание
27.01.1893 ст.
Жена: Михайлова Анна
Рождение ребёнка
15.04.1894
Дочь: Иванова Галина
Мать ребёнка: Михайлова Анна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Иванов Илья
Мать ребёнка: Михайлова Анна
Смерть
Неизвестно