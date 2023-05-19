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Агафаподов Иван

Место рождения

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

1860 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860 ст.

Отец: Кузьмин Агапод

Мать: Яковлева Лукерья

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
04.02.1883 ст.

Жена: Онуфриева Евдокия

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
свидетели- Михаил Семенов,Федор Агафаподов, Егор Тимофеев
Рождение ребёнка
14.08.1884 ст.

Сын: Иванов Моисей

Мать ребёнка: Онуфриева Евдокия

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
21.09.1887 ст.

Дочь: Иванова Устина

Мать ребёнка: Онуфриева Евдокия

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.11.1892 ст.

Дочь: Иванова Стефанида

Мать ребёнка: Михайлова Анна

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
08.11.1892 ст.

Дочь: Иванова Матрена

Мать ребёнка: Михайлова Анна

Ягайлово, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
близнец Стефаниды
Бракосочетание
27.01.1893 ст.

Жена: Михайлова Анна

Ореховно, Мошенской муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
15.04.1894

Дочь: Иванова Галина

Мать ребёнка: Михайлова Анна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Иванов Илья

Мать ребёнка: Михайлова Анна

Смерть
Неизвестно
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