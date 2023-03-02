Козлов (Козлов) Флегонт Семенович
Место рожденияРоссия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Козлов (козлов) Семен
Мать: не указана
Россия
Работа или профессия
1870
Владимирская гберния, Вязниковский Уезд, село Груздево
крестьянин | Должность: крестьянин Должность: крестьянин
Бракосочетание
1874
Жена: Козлова Ирина Васильевна
г.Верхнеуральск
Бракосочетание
1874
Жена: Козлова Ирина Васильевна
г.Верхнеуральск
Рождение ребёнка
03.08.1875
Дочь: Козлова Мария Флегонтовна
Мать ребёнка: Козлова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
09.06.1879
Сын: Козлов (козлов) Владимир Флегонтович
Мать ребёнка: Козлова Ирина Васильевна
Работа или профессия
1879
Верхнеуральский уезд, Кизильская Станица Кизи́льское село, административный центр Кизильского района Челябинской области России
мещанин | Должность: мещанин Должность: мещанин
Рождение ребёнка
21.05.1882
Дочь: Козлова Kozlova Елена Флегонтовна
Мать ребёнка: Козлова Ирина Васильевна
оренбургская Епархия, Верхнеуральский уезд, Кизильский поселок Кизи́льское село, административный центр Кизильского района Челябинской области России
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлов Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлов Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kozlov Klaudia ?
Мать ребёнка: Козлова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Козлова Ирина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Козлова Ирина Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Смерть
Неизвестно
Жил 104 года