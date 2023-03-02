Козлов (Козлов) Флегонт Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов (Козлов) Флегонт Семенович

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Место рождения

Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Козлов (козлов) Семен

Мать: не указана

Россия
Работа или профессия
1870
Владимирская гберния, Вязниковский Уезд, село Груздево
крестьянин | Должность: крестьянин Должность: крестьянин
Бракосочетание
1874

Жена: Козлова Ирина Васильевна

г.Верхнеуральск
Бракосочетание
1874

Жена: Козлова Ирина Васильевна

г.Верхнеуральск
Рождение ребёнка
03.08.1875

Дочь: Козлова Мария Флегонтовна

Мать ребёнка: Козлова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
09.06.1879

Сын: Козлов (козлов) Владимир Флегонтович

Мать ребёнка: Козлова Ирина Васильевна

Работа или профессия
1879
Верхнеуральский уезд, Кизильская Станица Кизи́льское село, административный центр Кизильского района Челябинской области России
мещанин | Должность: мещанин Должность: мещанин
Рождение ребёнка
21.05.1882

Дочь: Козлова Kozlova Елена Флегонтовна

Мать ребёнка: Козлова Ирина Васильевна

оренбургская Епархия, Верхнеуральский уезд, Кизильский поселок Кизи́льское село, административный центр Кизильского района Челябинской области России
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлов Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлов Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kozlov Klaudia ?

Мать ребёнка: Козлова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Козлова Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Козлов (козлов) Федор

Мать ребёнка: Козлова Ирина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
мещанин
Смерть
Неизвестно
Жил 104 года
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