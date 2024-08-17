Евдокия Дорофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Дорофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Казацкое, Чернігівська область
Рождение ребёнка
04.07.1819

Дочь: (Харсека) Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Харсека Михаил Созонтов

Казацкое, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.01.1821

Дочь: (Хареска) Ксения Михайловна

Отец ребёнка: Харсека Михаил Созонтов

Казацкое, Чернігівська область
Рождение ребёнка
16.04.1823

Дочь: (Харсека) Анастасия Михайловна

Отец ребёнка: Харсека Михаил Созонтов

Казацкое, Чернігівська область
Рождение ребёнка
26.07.1825

Дочь: (Харсека) Параскева Михайловна

Отец ребёнка: Харсека Михаил Созонтов

Казацкое, Чернігівська область
Рождение ребёнка
12.04.1832

Сын: Харсека Василий Михайлов

Отец ребёнка: Харсека Михаил Созонтов

Казацкое, Чернігівська область
Рождение ребёнка
17.07.1836

Дочь: (Харсека) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Харсека Михаил Созонтов

Казацкое, Чернігівська область
Рождение ребёнка
10.02.1840

Сын: Харсека Прохор Михайлов

Отец ребёнка: Харсека Михаил Созонтов

Казацкое, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно

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