Евдокия Дорофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1819
Дочь: (Харсека) Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Харсека Михаил Созонтов
Рождение ребёнка
25.01.1821
Дочь: (Хареска) Ксения Михайловна
Отец ребёнка: Харсека Михаил Созонтов
Рождение ребёнка
16.04.1823
Дочь: (Харсека) Анастасия Михайловна
Отец ребёнка: Харсека Михаил Созонтов
Рождение ребёнка
26.07.1825
Дочь: (Харсека) Параскева Михайловна
Отец ребёнка: Харсека Михаил Созонтов
Рождение ребёнка
12.04.1832
Отец ребёнка: Харсека Михаил Созонтов
Рождение ребёнка
17.07.1836
Дочь: (Харсека) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Харсека Михаил Созонтов
Рождение ребёнка
10.02.1840
Отец ребёнка: Харсека Михаил Созонтов
Смерть
Неизвестно