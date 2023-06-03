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Сергеева Валентина Николаевна
Сергеева Валентина Николаевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Лебедева (Морозова) Мария Дмитриевна
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать:
Лебедева Мария Дмитриевна
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