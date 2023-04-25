Руснак Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руснак Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1865 ст.

Сын: Руснак Яков Викторов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1870 или 1872

Дочь: Кипер Матрона Викторова

Мать ребёнка: не указана

Шершенцы, Одеська область
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Бурмистр Дария Викторова

Мать ребёнка: не указана

Шершенцы, Одеська область
Смерть
Неизвестно
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