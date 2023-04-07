Чернягов Федот Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернягов Василий Федотович
Мать ребёнка: Чернягова Устинья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чернягов Афанасий Федотович
Мать ребёнка: Чернягова Устинья Степановна
Палуж 1, Краснопольский район, Могилёвская область
Смерть
Неизвестно