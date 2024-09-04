Алгазина Афросинья (Апросинья) Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлгазина Афросинья (Апросинья) Петровна

Алгазина Афросинья (Апросинья) Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

НА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алгазин Иван Ильич

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1838

Сын: Алгазин Игнатий Иванович

Отец ребёнка: Алгазин Иван Ильич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: (Алгазина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Алгазин Иван Ильич

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.