Алгазина Афросинья (Апросинья) Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алгазин Иван Ильич
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Алгазин Иван Ильич
Рождение ребёнка
1842
Дочь: (Алгазина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Алгазин Иван Ильич
Смерть
Неизвестно