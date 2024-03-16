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Пешков Денис Карпович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Пешков Карп

Мать: ?

Рождение ребёнка
1930

Дочь: Пешкова Екатерина Денисовна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
27.04.1932

Сын: Пешков Василий Денисович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1934

Сын: Пешков Иван Денисович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1939

Сын: Пешков Михаил Денисович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1943

Дочь: Пешкова Надежда Денисовна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Пешков Николай Денисович

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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