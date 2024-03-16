Пешков Денис Карпович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Пешков Карп
Мать: ?
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Пешкова Екатерина Денисовна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
27.04.1932
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1939
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1943
Дочь: Пешкова Надежда Денисовна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1946
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно