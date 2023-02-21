Захаров Петр Артемьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Захаров Артемий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1883
Мать ребёнка: Захарова Аграфена Антонова
Старая Михайловка, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сучкова Евдокия Петрова
Мать ребёнка: Захарова Аграфена Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дарья Петрова
Мать ребёнка: Захарова Аграфена Антонова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Захарова Аграфена Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
23.01.1878
ЦГА РМ Ф. 57 оп.9 Д.35 МК села старая Михайловка 1878-1886
Смерть
Неизвестно