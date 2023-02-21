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Захаров Петр Артемьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Захаров Артемий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1883

Сын: Захаров Михаил Петров

Мать ребёнка: Захарова Аграфена Антонова

Старая Михайловка, Ромодановский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сучкова Евдокия Петрова

Мать ребёнка: Захарова Аграфена Антонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Петрова

Мать ребёнка: Захарова Аграфена Антонова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Захаров Моисей Петров

Мать ребёнка: Захарова Аграфена Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Аграфена Антонова

23.01.1878
ЦГА РМ Ф. 57 оп.9 Д.35 МК села старая Михайловка 1878-1886
Смерть
Неизвестно
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