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1я Петровича

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1837

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Цаплинов (аникин) Степан Павлов

Отец ребёнка: Цаплинов (аникин) Павел Петрович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Цаплинов (аникин) Карп Павлов

Отец ребёнка: Цаплинов (аникин) Павел Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Цаплинов (аникин) Павел Петрович

Смерть
До 1837
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