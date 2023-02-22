1я Петровича
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1837
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Цаплинов (аникин) Степан Павлов
Отец ребёнка: Цаплинов (аникин) Павел Петрович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Цаплинов (аникин) Карп Павлов
Отец ребёнка: Цаплинов (аникин) Павел Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1837