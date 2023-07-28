Амелина Прасковья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Амелина Прасковья

Место рождения

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1897

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

SF
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1943
Приселье, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Погибла при попадании снаряда в окно дома