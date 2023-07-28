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Амелина Прасковья
Амелина Прасковья
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Место рождения
Приселье
, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Дата рождения
1897
Дата смерти
1943
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
SF
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Приселье
, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1943
Приселье
, Ярцевский муниципальный район, Смоленская область
Погибла при попадании снаряда в окно дома
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