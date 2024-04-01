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Рудакова (Рудакова) Ирина Ивановна

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Место рождения

Белоруссия.

Дата рождения

10.05.1910

Дата смерти

21.01.1985

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Рудакова) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гусаренко (Рудакова) Мария Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
18.03.1930

Дочь: Хайрутдинова (Рудакова) Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
17.05.1940

Сын: Соловьев Владимир Яковлевич

Отец ребёнка: Соловьёв Яков Петрович

Смерть
21.01.1985
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Похороны
Неизвестно
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область

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