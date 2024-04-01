Рудакова (Рудакова) Ирина Ивановна
Место рожденияБелоруссия.
Дата рождения10.05.1910
Дата смерти21.01.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Рудакова) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гусаренко (Рудакова) Мария Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
18.03.1930
Дочь: Хайрутдинова (Рудакова) Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
17.05.1940
Сын: Соловьев Владимир Яковлевич
Отец ребёнка: Соловьёв Яков Петрович
Смерть
21.01.1985
Петропавловск, Петропавловская городская администрация, Северо-Казахстанская область
Похороны
Неизвестно
Новопавловка, Петропавловский уезд, Акмолинская область