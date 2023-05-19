Цыбин Козьма Семенович
Место рождения
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Цыбин Семен Семенов
Мать: Цыбина Акулина Макарова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Степанида Козьминична
Мать ребёнка: Калашникова Матрена Амосова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Матрена Козьминична
Мать ребёнка: Калашникова Матрена Амосова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно