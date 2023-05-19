Цыбин Козьма Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбин Козьма Семенович

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Цыбин Семен Семенов

Мать: Цыбина Акулина Макарова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Степанида Козьминична

Мать ребёнка: Калашникова Матрена Амосова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Матрена Козьминична

Мать ребёнка: Калашникова Матрена Амосова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калашникова Матрена Амосова

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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