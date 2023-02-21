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Федяков Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1939

Дата смерти

1994

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939

Отец: Федяков Василий Иванович

Мать: Федякова Таисия Яковлевна

Пермская область, д. Колчанка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федякова ? Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федякова Марина Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федякова Елена Николаевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федяков Игорь Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федяков Юрий Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Шимановск, город Шимановск, Амурская область
Учился в милицейском училище, по распределению после учебы отправили в Шимановск. Работал в милиции, начальник отделения
Смерть
1994
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