Федяков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1939
Дата смерти1994
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1939
Пермская область, д. Колчанка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федякова ? Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федякова Марина Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федякова Елена Николаевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Шимановск, город Шимановск, Амурская область
Учился в милицейском училище, по распределению после учебы отправили в Шимановск. Работал в милиции, начальник отделения
Смерть
1994