Павлов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Павлов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
14.11.1882
Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
крестный у Матвея Полковникова
Место жительства
1882
Новое Стенино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
солдатский сын, проживал в деревне Стенино
Смерть
Неизвестно