Павлов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
14.11.1882
Рождество, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
крестный у Матвея Полковникова
Место жительства
1882
Новое Стенино, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
солдатский сын, проживал в деревне Стенино
Смерть
Неизвестно