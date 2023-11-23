Зернов Савелий Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Зернов Кондратий
Мать: Татьяна Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Зернова) Анна Савельева
Мать ребёнка: Зернова Евдокия (Авдотья) Емельянова
Рождение ребёнка
1867
Мать ребёнка: Зернова Евдокия (Авдотья) Емельянова
Смерть
Неизвестно