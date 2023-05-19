Шульц Оскар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульц Оскар

Место рождения

Раздол

Дата рождения

1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1871 г.р.

Мать

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Шульц Оскар Отто

Мать: Florentine

Смерть
Неизвестно
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