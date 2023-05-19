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Шульц Оскар
Шульц Оскар
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Место рождения
Раздол
Дата рождения
1906
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Шульц Оскар Отто
1871 г.р.
Мать
(Korrell) Florentine
1876 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец:
Шульц Оскар Отто
Мать:
Florentine
Раздол
Смерть
Неизвестно
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