Синюченко Борис Александрович
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Сынюченко Александр Андреевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Синюченко Никандр Борисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Синюченко Герасим Борисович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1894
Сын: Синюченко Спиридон Борисович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно