Синюченко Борис Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синюченко Борис Александрович

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Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Сынюченко Александр Андреевич

Мать: не указана

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Синюченко Никандр Борисович

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Синюченко Герасим Борисович

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Синюченко Спиридон Борисович

Мать ребёнка: не указана

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно
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