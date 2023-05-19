Федор Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федор Стефанович

Место рождения

Лаптовицы, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

До 1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Лаптовицы, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Поручитель
30.01.1904
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 30.01.1904 Калихновщины крестьянин Андрей Давидович Лаптовицы крестьянская дочь Варвара Стефановна (дочь Стефана Артамоновича) по жениху Калихновщины крестьянин Гавриил Дав... Показать все
Смерть
Неизвестно
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