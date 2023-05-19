Федор Стефанович
Место рождения
Дата рожденияДо 1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Поручитель
30.01.1904
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Афанасьевская церковь 30.01.1904 Калихновщины крестьянин Андрей Давидович Лаптовицы крестьянская дочь Варвара Стефановна (дочь Стефана Артамоновича) по жениху Калихновщины крестьянин Гавриил Дав... Показать все
Смерть
Неизвестно