Николаев Вадим Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Вадим Анатольевич

Место рождения

Псковская Область, р-н. Опочецкий, д. Ледово

Дата рождения

27.12.1970

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Жена

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Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1970

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.12.1992

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
18.05.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2004

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