Мельник Алексей Димьянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1973
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.10.?
Сын: Мельник Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Коваленко Светлана Антоновна
Рождение ребёнка
20.01.?
Сын: Мельник Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Коваленко Светлана Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно