Мельник Алексей Димьянович 1973 — найти родственников по фамилии на Familio
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Мельник Алексей Димьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1973

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

лк
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.10.?

Сын: Мельник Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Коваленко Светлана Антоновна

Рождение ребёнка
20.01.?

Сын: Мельник Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Коваленко Светлана Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Коваленко Светлана Антоновна

Смерть
Неизвестно

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