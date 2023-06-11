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Аранзин Анатолий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1980

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1980

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Аранзина Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
30.10.2018

Дочь: Аранзина Дарья Анатольевна

Мать ребёнка: Аранзина Виктория

Рождение ребёнка
30.10.2018

Сын: Аранзин Ярослав Анатольевич

Мать ребёнка: Аранзина Виктория

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аранзина Виктория