Аранзин Анатолий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1980
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1980
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.10.2018
Дочь: Аранзина Дарья Анатольевна
Мать ребёнка: Аранзина Виктория
Рождение ребёнка
30.10.2018
Сын: Аранзин Ярослав Анатольевич
Мать ребёнка: Аранзина Виктория
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Аранзина Виктория