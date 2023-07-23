Лунев Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1951
Сын: Лунев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Лунева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лунев Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Лунева Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Лунева Анна Алексеевна