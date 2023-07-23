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Лунев Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1951

Сын: Лунев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Лунева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лунев Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Лунева Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лунев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Лунева Анна Алексеевна