Модоев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.02.1959
Дочь: Шоноева Наталья Владимировна
Мать ребёнка: Модоева Дарья Мантатовна
Баянгазуй, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анхаева Людмила Владимировна
Мать ребёнка: Модоева Дарья Мантатовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Модоева Дарья Мантатовна
Смерть
Неизвестно