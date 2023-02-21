Модоев Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Модоев Владимир

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.02.1959

Дочь: Шоноева Наталья Владимировна

Мать ребёнка: Модоева Дарья Мантатовна

Баянгазуй, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анхаева Людмила Владимировна

Мать ребёнка: Модоева Дарья Мантатовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Модоева Дарья Мантатовна

Смерть
Неизвестно
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