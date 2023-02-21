Артемьев Семен Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841
Отец: Артемий Архипович
Мать: Ольга Семеновна
Место жительства
09.10.1858
Рождение ребёнка
1869
Сын: Артемьев Сергей Семенович
Мать ребёнка: Арьемьева Акилина Степановна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Арьемьева Акилина Степановна
17 лет согласно периписи января 1897 года.
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Артемьева Пелагея Семеновна
Мать ребёнка: Арьемьева Акилина Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно