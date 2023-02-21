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Артемьев Семен Артемьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1841

Отец: Артемий Архипович

Мать: Ольга Семеновна

Место жительства
09.10.1858
Песочное, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Артемьев Сергей Семенович

Мать ребёнка: Арьемьева Акилина Степановна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Артемьев Евсей Семенович

Мать ребёнка: Арьемьева Акилина Степановна

Песочное, Семеновский, Нижегородская область
17 лет согласно периписи января 1897 года.
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Артемьева Пелагея Семеновна

Мать ребёнка: Арьемьева Акилина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Арьемьева Акилина Степановна

Смерть
Неизвестно
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