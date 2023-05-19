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Сазонов Сафрон Демидов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735

Отец: Сазонов Демид -

Мать: Сазонова Авдотья Борисова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1759

Сын: Сазонов Александр Сафронов

Мать ребёнка: Сазонова Аграфена Гаврилова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Сын: Сазонов Иван Сафронов

Мать ребёнка: Сазонова Аграфена Гаврилова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
03.05.1770

Сын: Сазонов Тимофей Сафронов

Мать ребёнка: Сазонова Аграфена Гаврилова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Церковь Преображения Господня
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сазонова Аграфена Гаврилова

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
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