Сазонов Сафрон Демидов
Место рождения
Дата рождения1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1735
Отец: Сазонов Демид -
Рождение ребёнка
1759
Сын: Сазонов Александр Сафронов
Мать ребёнка: Сазонова Аграфена Гаврилова
Рождение ребёнка
1766
Мать ребёнка: Сазонова Аграфена Гаврилова
Рождение ребёнка
03.05.1770
Мать ребёнка: Сазонова Аграфена Гаврилова
Церковь Преображения Господня
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно